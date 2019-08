Schweizer starten gegen Russland ins Heim-Turnier

Auf Nationaltrainer Patrick Fischer wartet im ersten Spiel an der Heim-WM eine Herkulesaufgabe © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Nachdem die Schweiz an den vergangenen fünf Weltmeisterschaften jeweils gegen einen Aufsteiger gestartet ist, trifft sie am Heim-Turnier in Zürich und Lausanne zum Auftakt auf einen der Topfavoriten.