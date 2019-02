Eine der vier Schweizer Starterinnen im WM-Super-G: Lara Gut-Behrami © KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Das Schweizer Quartett für den Super-G der Frauen an der WM in Are steht. Am Dienstag starten Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Corinne Suter und Wendy Holdener.