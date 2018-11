Schweizer Team-Weltmeister scheitern in den Viertelfinals

Die Schweizer Degenteam-Weltmeister (Benjamin Steffen, Lucas Malcotti, Max Heinzer, Michele Niggler von links) wurden in Bern in den Viertelfinals von Italien gestoppt © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Die Schweizer Degenteam-Weltmeister scheitern zum Saisonauftakt am Heim-Weltcup in Bern in den Viertelfinals am Olympia-Zweiten Italien.