Mann vergeht sich an Eselstute

Am Freitag kam es in Triesenberg zur Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Laut der liechtensteinischen Landespolizei gesteht der in der Schweiz wohnhafte Tatverdächtige, sexuelle Handlungen an einer Eselstute begangen zu haben.

Der Mann sei während des Missbrauchs von den Tierbesitzern überrascht und der Landespolizei übergeben worden. Er wurde bei der Liechtensteiner Staatsanwaltschaft angezeigt, aber nicht inhaftiert.

Zu den Fragen, ob der mutmassliche Täter in der Ostschweiz lebt, und ob er sich schon früher an Tieren vergangen hat, erteilt die Landespolizei keine Auskunft.

(LPFL/red.)