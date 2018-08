Hohe Fleischpreise in der Schweiz

Für Spareribs und Co. bezahlen Schweizer europaweit die höchsten Preise. (Symbolbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/CARLO REGUZZI

Teures Grillvergnügen: Konsumenten in der Schweiz müssen für Plätzli und Steaks mit Abstand am tiefsten in die Tasche greifen. Fleisch kostet hierzulande fast das Zweieinhalbfache des EU-Durchschnittspreises.