Schweizerinnen in der Gruppe mit Finnland

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen bekommt es an der Heim-WM in Neuenburg in der Gruppenphase mit Finnland zu tun © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen trifft an der Heim-WM vom 7. bis 15. Dezember in Neuenburg in der Vorrunde auf Finnland, Polen und Deutschland. Dies ergab die Gruppenauslosung in Ittigen.