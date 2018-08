Schweres Busunglück in Bulgarien fordert 16 Tote

Der Unglücksbus stürzte 20 Meter einen Abhang hinunter. 13 Passagiere waren auf der Stelle tot. © KEYSTONE/EPA BULGARIAN GOVERNMENT/BULGARIAN MINISTRY OF INTERIOR

Bei einem schweren Busunglück sind in Bulgarien am Samstag 16 Menschen ums Leben gekommen. 13 Fahrgäste waren schon an der Unfallstelle tot, wie Innenminister Walentin Radew am Samstagabend erläuterte.In dem Reisebus seien insgesamt 34 Menschen samt Fahrer gewesen.