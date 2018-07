Schwerverletzte nach Frontalkollision

Für die Bergung der Verletzten und der Autos musste die Strasse für drei Stunden gesperrt werden. © Kapo SG

Am Dienstagnachmittag ist es in Berschis in Walenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei entgegenkommende Autos prallten frontal ineinander. Beide Fahrerinnen sowie eine Beifahrerin wurden verletzt.