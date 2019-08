Mutter von ihrem Sohn erstochen

Der Angriff passierte in der Nähe des Bahnhofs Rapperwil-Jona. © KEYSTONE/Alessandro Della Bella

In der Nähe des Bahnhofs Rapperswil-Jona erlitt am Sonntagabend eine Person so starke Schnittverletzungen, dass sie noch vor Ort starb. Beim Opfer soll es sich um eine 57-jährige Frau handeln, die von ihrem 36-jährigen Sohn erstochen wurde.