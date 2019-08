Schwerverletzter nach Messerstecherei

Am Freitag um 4 Uhr morgens wurden in Bregenz die Rettungskräfte alarmiert. Der Grund war eine Auseinandersetzung im Bereich des Parkplatzes Bahnhofstrasse zwischen mehreren Männern, welche in einer Messerstecherei endete. Dabei wurde ein 45-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt und musste ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert werden. Vor der Tat dürfte es in einer Bar in Bregenz zu einem Streit zwischen dem Opfer und den Tätern gekommen sei.

Die Landespolizei Vorarlberg konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Ermittlungen und Einvernahmen laufen noch.

(red.)