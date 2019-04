Schwester von Boris Johnson tritt für pro-europäische Partei an

Rachel Johnson, die Schwester von Brexit-Hardliners und Ex-Aussenminister Boris Johnson (im Bild), tritt bei der Europawahl für eine pro-europäische Partei an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP PA/DOMINIC LIPINSKI

Rivalität zwischen prominenten Geschwistern in der britischen Politik: Rachel Johnson, Schwester des Brexit-Hardliners und Ex-Aussenministers Boris Johnson, tritt bei der Europawahl für eine pro-europäische Partei an. Das kündigte die 53-Jährige am Dienstag an.