US-First Lady Jacqueline Kennedy (Rechts) mit ihrer Schwester Lee Radziwill bei einem Besuch 1962 in Pakistan. (Archivbild) © KEYSTONE/AP

Lee Radziwill, die prominente Schwester der einstigen US-First Lady Jackie Kennedy, ist laut Medienberichten tot. Radziwill starb demnach am Freitag im Alter von 85 Jahren in New York.