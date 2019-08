Schwyzer Zweitligist erwartet hohen Besuch aus Bern

September ausgetragen werden, brachte verschiedene weitere interessante Paarungen hervor. So werden die Grasshoppers den FC Servette zu einem Duell zweier Klubs der historischen Big Three des Schweizer Fussballs empfangen. Vier Super-League-Mannschaften müssen bei Gegnern aus der Challenge League antreten, nämlich Sion in Aarau, Zürich in Wil, St. Gallen in Winterthur und Lugano bei Lausanne-Sport.

Schweizer Cup. Auslosung der Sechzehntelfinals (14./15. September): Wil – Zürich. Aarau – Sion. Meyrin (1.) – Basel. Wohlen (1.) – Luzern. Winterthur – St. Gallen. Grasshoppers – Servette. Freienbach (2.i) – Young Boys. Stade Nyonnais (PL) – Thun. Lausanne-Sport – Lugano. Bellinzona (PL) – Neuchâtel Xamax.

Sursee (2.i) – Bulle (1.). Kriens – Stade Lausanne-Ouchy. Spiez (2.i) – Linth 04 (1.). Béroche-Gorgier (2.) – Lancy (1.). Olympique de Genève (1.) – Bavois (PL). Bassecourt (1.) – Rapperswil-Jona (PL).

(SDA)