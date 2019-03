Die Ermittlungen zu den rätselhaften Briefbomben in der Nähe zweier Flughäfen und in einem Bahnhof laufen weiter. Scotland Yard warnt vor weiteren möglichen Briefbomben. (Foto: Andy Rain EPA/Keystone) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Die Ermittlungen zu den rätselhaften Briefbombenfunden an verschiedenen Orten in London gehen am Mittwoch weiter. Eine Anti-Terror-Einheit prüft, wer die nicht besonders aufwendig gefertigten Sprengsätze verschickt hat und welches Motiv dahinter steht.