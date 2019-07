Sea-Eye-Mitarbeiter haben mit dem Rettungsschiff Alan Kurdi auf ihrer letzten Mission 44 Flüchtlinge gerettet. (Archiv) © Keystone/EPA SEA-EYE/FABIAN HEINZ / SEA-EYE HANDOUT

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye will Ende Juli wieder eine Rettungsmission im Mittelmeer fahren. Das Schiff «Alan Kurdi» sei nun in Mallorca eingelaufen, um sich für die nächste Fahrt vorzubereiten, twitterte die Regensburger Organisation am Samstag.