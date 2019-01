Sebastian von Mletzko – Mädchen der Nacht

© Fiesta Records

Der neue Fox-Titel von Sebastian von Mletzko erzählt von einen besonderen Mädchen (der Nacht) und bringt die Tanzbeine in Bewegung. Damit knüpft der Sänger an sein sehr erfolgreiches Jahr 2018 nahtlos an und präsentiert mit diesem Song den nächsten Titel in seiner noch jungen Karriere.