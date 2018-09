Sebastian von Mletzko – Wenn ein Engel tanzen geht

Das Setting der neuen Single spielt ganz bewusst in vertrautem Terrain. Das hart arbeitende Mädel, dass sich die ganze Woche auf die Freitagnacht freut, IHRE Freitagnacht, in der Hoffnung, ihren Traumprinzen genau dann endlich zu finden. Und vielleicht wartet er ja schon und es gibt ein Happy End?

Die Geschichte, die Basti selber erlebt hat bei einem seiner zahlreichen Einsätze als DJ im Tanzlokal Nina in Bottrop geht direkt ins Herz und unweigerlich auch in die Beine. Noch frischer, noch moderner, noch tanzbarer!

Ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Karriere von Sebastian von Mletzko, der gerade erst von seinen zahlreichen Fans zum “Newcomer des Jahres” bei ‪Schlager.de und der Zeitschrift “Neue Post” gewählt wurde.Auch bei seinem neuen Titel überlässt Basti nichts dem Zufall und lässt die Geschichte, die ihn so berührt hat, von den derzeit gefragtesten Songschreibern der Branche vertonen und produzieren.

«Wenn ein Engel tanzen geht» stammt aus der Hitschmiede des jungen Songwriting-Teams Tim Peters und Alexander Scholz, welche nicht zuletzt mit dem neuen Duett von Michelle und ‪Matthias Reim «Nicht verdient» für Furore sorgten. (zvg)