Buemi wartet weiterhin auf Podestplatz

Sébastien Buemi kommt im Nissan dieses Jahr nicht wie erhofft auf Touren. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA EFE/ALBERTO PENA

Sébastien Buemi kommt im Formel-E-Rennen in Paris nicht auf Touren. Der Waadtländer, in der Startphase noch in Führung liegend, hatte einen Platten zu beklagen und wurde auch wegen technischen Problemen am Nissan überrundet. Zu mehr als Platz 15 reichte es dem Romand deshalb nicht.