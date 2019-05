Sechs Tore und zwei Rekorde für die Young Boys

Gianluca Gaudino (links), hier gegen Dedim Bajrami, zeigte ein sehr gutes Spiel © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Im Spiel zwischen Meister YB und Absteiger GC in Bern könnte der Unterschied nicht grösser sein. Nicht in Bestbesetzung angetreten, gewinnen die Berner 6:1.En passant rissen die Berner zwei vom FC Basel gehaltene Super-League-Rekorde an sich.