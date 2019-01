Sechs Tote bei Zugunglück auf Brücke über Grossen Belt

Zur Zahl der Toten konnte die Polizei in Fyn zunächst keine Angaben machen. Die Nachrichtenagentur Ritzau meldete mit Berufung auf die Dänische Bahngesellschaft DSB sechs Tote. Medien berichteten zudem von einem am Unfall beteiligten Güterzug.

Die 18 Kilometer lange Brücke verbindet Ost- und Westdänemark. Diese Brücke und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden waren wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt worden.

Heftiger Wind führte am Mittwoch in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100’000 Haushalte ohne Strom.

(SDA)