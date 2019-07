Die Feuerwehr der Stadt Zürich rückte zum Wohnhausbrand an der Bäckerstrasse mit einem Grossaufgebot aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

In der Zürcher Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Angaben der Polizei wurden dabei sechs Menschen verletzt, einer davon schwer.