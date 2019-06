Sechsjährige wird von Auto erfasst

Auch eine Vollbremsung konnte den Zusammenstoss nicht mehr verhindern: Ein sechsjähriges Mädchen fuhr am Montagabend mit seinem Velo hinter einer Hausfassade hervor auf die Burgauerstrasse in Flawil, als es vom Auto eines 44-jährigen Mannes angefahren wurde. Durch den Aufprall wurde das Kind unbestimmt am Kopf verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurde es ins Spital gefahren.

Zuvor hatte das Mädchen auf dem Vorplatz eines Hauses gespielt. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, trug es zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

(Kapo SG/red.)