Sechstes Remis nach Marathon-Partie mit 80 Zügen

Titelverteidiger Magnus Carlsen fand bis jetzt keinen Weg zu einem Sieg gegen Herausforderer Fabiano Caruana © KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Sechstes Remis in der Schach-Weltmeisterschaft in London zwischen dem norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und dem amerikanischen Herausforderer Fabiano Caruana.Nach 80 Zügen nahm der 27-jährige Carlsen das Remis-Angebot von Caruana an.