Das Schmelzwasser des Favergessee beim Plaine Morte-Gletscher im Berner Oberland ist am Auslaufen. (Archivbild) © KEYSTONE/GEOPRAEVENT

Das Schmelzwasser des Favergessee auf dem Plaine Morte-Gletscher im Berner Oberland ist am Auslaufen. Die Überwachungsanlagen lösten am Freitag gegen 13 Uhr Alarm aus, wie die Gemeinde Lenk am Abend mitteilte.