Seealpsee: Lawinen rissen Berghütten mit

Die Spuren des Winters zeigen sich am Seealpsee auch noch an Ostern deutlich. © Tagblatt/Raphael Rohner

Im Alpstein sind in den vergangenen Wochen mehrere Lawinen abgegangen. So auch im Gebiet des Seealpsees: Der Weg zu den Gasthäusern wurde komplett verschüttet – in der Nähe rissen die Schneemassen ganze Berghütten mit.