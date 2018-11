Seehofer tritt am 19. Januar als CSU-Chef zurück

Legt sein Amt als CSU-Parteichef Mitte Januar 2019 ab: der deutsche Innenminister Horst Seehofer. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Der deutsche CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz am 19. Januar abgeben. An dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Wie lange er noch deutscher Innenminister bleiben will, liess Seehofer in der kurzen Erklärung offen.