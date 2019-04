Seestern Quintett – ein Mann tut was er kann

Höchste Zeit also, eine Schlager-Ode an den Mann zu vertonen: Genau das hat das legendäre SeesternQuintett nun getan. «Ein Mann tut was er kann» ist ein leichtfüssiges, unterhaltsames Loblied auf die Männlichkeit und eine kleine Hymne auf die grossen Taten im täglichen Leben.

Das Seestern-Quintett verleiht dem Lied dabei die nötige Süffisanz und beweist, dass sich die sechs (männlichen) Bandmitglieder bei diesem Thema auch nicht so ganz ernst nehmen. Es reiht sich ein in eine ganze Riege origineller Kompositionen, die das Seestern-Quintett auch schon in grossen TV-Shows wie dem «Grand Prix der Volksmusik», dem «Musikantentadl», «Hopp dä Bäse» u.v.m. präsentieren konnte. Die Band überzeugt dabei mit unvergleichlichem Sound, harmonischen Gesang und mitreissenden Bläser-Klängen.

Mit «Ein Mann tut was er kann» legt die Gruppe eine neue Single vor, die nicht nur zum Tanzen animiert, sondern musikalisch mit hochwertigem Arrangement überzeugt – und den Zeitgeist anspricht. (Hellywood Music)