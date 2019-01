Ohne Verletzungen konnte am Montagabend ein 22-jähriger Autofahrer in Seewen SO nach einem Unfall sein Fahrzeug verlassen. Der Fahrer war mit Sommerpneus unterwegs. © KEYSTONE/POLIZEI SO

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagabend bei einem Selbstunfall in Seewen SO mit seinem Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Er war auf der schneebedeckten Strasse mit Sommerpneus unterwegs gewesen.