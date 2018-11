«Sehe sie jeden Tag tot im Koffer liegen»

«Auch ich bringe die Bilder nicht mehr aus dem Kopf», sagte der Gerichtspäsident des Kreisgerichts Rorschach, Olav Humbel, nachdem die Angeklagte unter Tränen schilderte, dass sie die Tochter nicht vergessen könne – immer wieder sehe sie sie tot im Koffer liegen. Dabei knetete die 35-Jährige im Gerichtssaal ständig auf einer grünen Masse herum. Das tat sie schon von Beginn an. Etwas intensiver, wenn ihr Partner belastende Aussagen machte, sanfter, wenn lobende Worte zur Erziehung fielen. Es schien als würde die Frau ihre Aggressionen an der grünen Knete auslassen. Grün, die Farbe der Hoffnung.

Unpassendes Lachen der Angeklagten

Davon war im Gerichtssaal wenig zu spüren. Beide Angeklagten wirkten niedergeschlagen. Vor allem der 55-Jährige Vater der getöteten Tochter schien am Ende. Immer wieder brach er in Tränen aus. Versteckte sein Gesicht hinter den dürren Hände, als könne er so die Taten ungeschehen machen. Die Mutter verlor nur ein einziges Mal die Beherrschung, ansonsten war sie aufbrausend, frech, machte Witze und lachte immer wieder auf. Ein Lachen, das wie ein Blitz durch Mark und Bein schoss. Es war weder ansteckend noch nachvollziehbar. Es war absurd – genau wie der ganze erste Prozesstag.

Aber von Anfang an: Den beiden wird vor Gericht vorgeworfen, ihre elterlichen Sorgfaltspflichten verletzt und das gemeinsame Kind vernachlässigt zu haben. Dies unter anderem wegen ihres Drogenkonsums. Die Tochter soll nicht altersgerecht ernährt worden sein, zudem habe sie mangelnde Bewegung gehabt. Auch die medizinische Versorgung, die körperliche Hygiene und die sozialen Kontakte der Einjährigen sollen vernachlässigt worden sein. Die Eltern werden verdächtigt, ihr Kind mehrmals unbeaufsichtigt zu Hause gelassen zu haben. Die Vernachlässigung habe zum Tod des Mädchens geführt, Behörden fanden die Leiche am 4. August 2015 im Wohnhaus des Paares.

Kind entstand durch «Spiralvorfall»

Vor Gericht soll geklärt werden, wie es zum Tod des Mädchens kommen konnte. Erfahren haben die Richter alles, nur nicht das. Beide Beschuldigten erzählten von ihrer teilweise ziemlich verkorksten Kindheit. Während der Vater den Selbstmord seines Vaters mit ansehen musste und auch der Bruder sich das Leben nahm, bekam die Angeklagte bereits mit 16 Jahren ihr erstes Kind in Deutschland. Die deutsche Staatsbürgerin lebte eine Weile mit dem Vater des Kindes, musste das Kind aber abgeben als sie mit der Prostitution begann. 13 Jahre lang verdiente die Angeklagte in Deutschland und später der Schweiz ihr Geld als Prostituierte. Weil die Kunden aber immer speziellere Wünsche gehabt hätten, betrieb sie bald drei eigene Bordellgeschäfte in St.Gallen und war wie sie sagt «die Puffmutter».

Den Vater der verstorbenen Tochter lernte sie in der Ostschweiz über ihren Escort-Dienst kennen und lieben. «Er hat mich eines Nachts gebucht und gesagt ich solle Badehosen mitnehmen.» Wegen eines heftigen Streits mit dem Ex der Angeklagten zogen die beiden bald zusammen in ein Haus, welches der Angeklagte in Staad gekauft hatte. Durch einen «Spiralvorfall», die Frau musste die Spirale entfernen, sei dann die gemeinsame Tochter entstanden.

Mutter war für Kind zuständig

Von Beginn an seien die Rollen, gemäss dem Angeklagten, klar aufgeteilt gewesen. Er habe stets zehn bis zwölf Stunden gearbeitet und sie sei für das Kind verantwortlich gewesen: «Ich vertraute ihr», sagte der Angeklagte am Dienstagmorgen, «sie hatte bereits drei Kinder geboren und gross gezogen.» Dieses «Grossziehen» wurde immer wieder vom Gerichtspräsidenten kritisiert, da die Kinder der Mutter immer wieder entzogen wurden und sie daher nie mehr als sechs Jahre bei der Mutter wohnten. Derzeit sind sie in der Obhut der Mutter der Angeklagten.

Aufgedeckt wurde der Tod der Tochter durch die Kinderschutzbehörde KESB. Diese wollte die Angeklagte besuchen, weil diese die beiden anderen Kinder wieder zu sich holen wollte. Weil aber jede Spur der fast Zweijährigen fehlte, schaltete die KESB die Polizei ein, welche die Leiche der Tochter am 4. August 2015 im Koffer im Keller fand. Die Verwesung hatte bereits eingesetzt.

«Habe ihr die Kleider gewechselt»

«Ich habe sie in den Keller gebracht», gestand die Angeklagte. Sie habe die Tochter am Morgen des 26. Juni 2015 tot in ihrem Bettchen in Staad gefunden – ganz kalt und blau. «Ich habe einen Koffer geholt und sie mitsamt der Matratze in den Koffer gebettet. Dabei musste ich die Matratzenenden nach oben biegen.» Da der Koffer im Keller nicht auf den Boden passte, musste sie ihn aufstellen: «Deshalb lag das Kind auf dem Kopf.» Die Mutter habe ihre Tochter zwischendurch wieder nach oben geholt und ihr wärmere Sachen angezogen, da sie dachte, sie friere.

All das verschwieg sie ihrem Partner, dieser erfuhr gemäss eigener Aussage erst in der Untersuchungshaft vom Tod seiner Tochter. Über den Drogenkonsum verloren beide kein Wort. Dem Paar wird vorgeworfen, während Jahren Kokain konsumiert zu haben. Die beiden sollen während zweieinhalb Jahren Kokain im Wert von über 180’000 Franken konsumiert haben. Gutachten würden ausserdem zeigen, dass sowohl in den Haaren der Mutter als auch der Tochter Spuren von Kokain nachgewiesen werden konnte. Dies beweise, dass sie Mutter während der Schwangerschaft und danach beim Stillen immer wieder Kokain zu sich nahm.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen

Während der Tod für das Paar unerklärlich ist und die Verteidigung wegen mangelnder Beweise einen Freispruch fordert, ist die Sache für die Staatsanwaltschaft klar: Die beiden müssen lange ins Gefängnis. Unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht und mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz soll der Vater acht Jahre ins Gefängnis und die Mutter 10,5 Jahre. Bei ihr komme noch die Störung des Totenfriedens hinzu.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: «Die Tochter wurde wie Abfall behandelt». Bereits der Umstand, dass sie in einem Koffer im Keller versteckt wurde, teils mumifiziert und mit Insekten befallen war, zeige doch, dass die beiden etwas verheimlichen würden. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass das Kind an einem sehr heissen Tag starb, als es von den beiden alleine zuhause gelassen wurde. Wie genau die Tochter starb, war bis zum Ende des ersten Verhandlungstages unklar. Die Verhandlungen werden am Mittwoch fortgesetzt.

Die Anwesenden verlassen nach und nach den Raum, er leert sich, das Lachen der Angeklagten wird den Anwesenden wohl aber noch lange nachhallen.

(abl)