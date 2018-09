Rund hundert Teilnehmer in den verschiedensten Kategorien gingen übers Wochenende in Andwil an den Start. Das Seifenkistenrennen zog ein riesiges Publikum an. «Am Sonntag kamen etwa 2500 Leute», sagt Fabian Süss vom OK. Gesamthaft waren es wohl 4000 Leute die seit Freitag das Derby besuchten. «Alles lief tip top», sagt Süss am Sonntagabend. Auch einige Promis haben es in eine Kiste gewagt. So zum Beispiel die amtierende Apfelkönigin Marion Weibel oder Bob-Fahrer Beat Hefti

