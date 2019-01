Seilbahnbranche lobt guten Start in Wintersaison

Die Schneehueenerstock Gondelbahn in der SkiArena Andermatt - die Schweizer Seilbahnbranche ist erfreut über ihren Start in die Wintersaison. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Die Schweizer Seilbahnbranche ist erfreut über ihren Start in die Wintersaison. In den meisten Schweizer Wintersportorten herrschte über die Festtage Hochbetrieb, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.