Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses landete in der Sihl. © Kantonspolizei Zug

Ein Autofahrer ist am Sonntag bei Neuheim im Kanton Zug auf die Gegenfahrbahn geraten. Er war unterwegs von Sihlbrugg nach Neuheim.Sein Auto durchbrach einen Zaun und landete in der Sihl, wie die Kantonspolizei Zug am Abend mitteilte.