Auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St.Gallen kam es am Dienstag kurz vor 18.45 Uhr zu einem Selbstunfall: Das Auto einer 19-jährigen Frau kollidierte auf der Höhe Wängi mit der Mittelleitplanke. Gegenüber der Kantonspolizei Thurgau gab die Fahrerin an, während der Fahrt kurz eingenickt zu sein.

Das Auto kam auf der Überholspur zum Stillstand. Die 19-Jährige hatte Glück im Unglück, sie blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer tausend Franken.

(Kapo TG/red.)