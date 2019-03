Selenski und Poroschenko erreichen Präsidentenstichwahl

Mit Abstand die meisten Stimmen hat der Komiker Wolodimir Selenski geholt © KEYSTONE/EPA/STEPAN FRANKO

Der Komiker Wolodimir Selenski ist einer Prognose zufolge als Sieger aus der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hervorgegangen. Er tritt am 21. April in einer Stichwahl gegen den amtierenden Staatschef Petro Poroschenko an.