Semino Rossi – Das verflixte 7. Jahr

Nun überrascht der charismatische Ausnahmekünstler mit argentinischen Wurzeln die Fans mit seinem neuen Hit „Das verflixte 7. Jahr“. Die Single ist der erste Vorbote zu seinem am 14. Juni folgenden Studioalbum «So ist das Leben». Seit nunmehr 15 Jahren zählt der 56-jährige Sänger und Musiker zu den erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Interpreten in der deutschsprachigen Schlagerlandschaft.

Fünf seiner Alben erreichten bislang Platz 1 in den österreichischen Albumcharts, eins davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet (die meisten mit Platin, Triple-Gold, Doppel-Platin oder gar 5-fach Gold); er erhielt den ECHO, den Amadeus, die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne sowie unzählige weitere renommierte Medienpreise im deutschsprachigen Raum. Auch mit der im vergangenen Sommer veröffentlichten Live-Edition seines Gold-Albums „Ein Teil von mir“ – direkt zum Abschluss seiner gleichnamigen Tournee – konnte Semino seine Fans restlos begeistern.

Mit «Das verflixte 7. Jahr» knüpft Semino an den Erfolgssound seines letzten Studioalbums aus dem Jahr 2017 an. Der argentinische Sänger präsentiert sich so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, beweist aber gleichzeitig erneut sein unvergleichliches Gespür für die großen Gefühle, die er mit seiner sofort wiedererkennbaren Samtstimme transportiert. Es ist eine sofort zu Herzen gehende musikalische Mischung, für die ihn sein Publikum seit je her kennt und liebt! „Das verflixte 7. Jahr“ erzählt von den verschiedenen Phasen einer Beziehung. Von bedingungslosem Zusammenhalt und davon, jedes noch so unlösbare Problem gemeinsam zu überstehen. Eine positive, hoffnungsvolle Botschaft selbst in schlechten und unsicheren Zeiten!

Produziert wurden die neuen Songs erneut von Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Howard Carpendale u.v.m.), der sich bereits für Semino Rossis letztes Album verantwortlich zeichnete.

Das neue Studio-Album von Semino Rossi mit dem Titel „So ist das Leben“ erscheint am 14. Juni 2019.. (Sony Music / Ariola)

Live in der Schweiz :

19. Mai ► Theater 11, Zürich

31. Juni ► Open-Air, Bern

31. Juni ► Open-Air, Flumserberg

08. Aug. ► Open-Air, Zofingen