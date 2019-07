Semino Rossi erobert in der Schweiz #1

Mit einem sensationellen Platz 2 in den Offiziellen Deutschen Album-Charts musste sich der gebürtige Argentinier nur der Band Rammstein geschlagen geben. In den deutschen Schlager-Charts erreicht das Album Platz 1. In den deutschen Schlager-Charts erreicht das Album Platz 1. In Österreich stürmte Semino Rossi mit seinem neuen Longplayer im Doppelpack hingegen sogar von 0 auf #1 in den offiziellen Albumcharts. In Belgien (Flandern) platzierte sich die neue Scheibe mit Abstand als bestplatzierter Neueinsteiger auf #7 in den Charts.

Schon mit seinem letzten Studioalbum „Ein Teil von mir“ hat sich Semino Rossi vor zwei Jahren auf dem vorläufigen Höhepunkt seines Schaffens präsentiert und auch eine neue musikalische Seite von sich gezeigt, welche auch bereits mehrfach mit Edelmetall ausgezeichnet wurde.

Das neue Album „So ist das Leben“ knüpft an den erfolgreichen Vorgänger an. Der argentinische Sänger präsentiert sich so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, beweist aber gleichzeitig erneut sein unvergleichliches Gespür für die großen Gefühle, die er mit seiner sofort wiedererkennbaren Samtstimme transportiert. Auf dem musikalisch bislang vielseitigsten Longplayer lädt Semino Rossi alle Fans ein, ihn ein weiteres Stück auf seinem musikalischen Weg zu begleiten!

Neben zwei Duetten mit den Gast-Stars Nino de Angelo und der italienischen Schlagersängerin Rosanna Rocci präsentiert Semino mit einer spanischen Neuinterpretation der nachdenklichen Abschiedsballade „Amoi seg´ ma uns wieder“ von Volks-Rock´n´Roller Andreas Gabalier ein weiteres, emotionales Highlight auf dem Album.

Semino Rossi: “Die schönsten Augenblicke im Leben können kurz sein, deswegen sollten wir sie genießen! Danke für #1 in Österreich und der Schweiz, für #2 in Deutschland und den tollen Chart-Entry in Belgien. Ich bin unglaublich glücklich mit: So ist das Leben!“

Produziert wurden die neuen Songs von Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Howard Carpendale), Wolfgang Moroder und Semino Rossi. Das neue Studio-Album von Semino Rossi mit dem Titel „So ist das Leben“ ist seit dem 5. Juli erhältlich und enthält u.a. die Vorabsingles „Das verflixte 7. Jahr” und „Hola, Hola – Hast Du heute Abend Zeit für mich”.

Parallel zur Veröffentlichung von „So ist das Leben“ wird Semino Rossi auch live auf zahlreichen Sommerfestivals in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu erleben sein. Eine große „So ist das Leben“-Jubiläumstour ist bereits in der Planung. (Ariola / Sony Music)

Mehr Informationen unter: www.seminorossi.com