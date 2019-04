Semino Rossi in Bregenz

Sinnlichkeit und Leidenschaft gemischt mit spanisch melodiösen Rhythmen und Tänzen wie dem Tango bringt er im Frühling live mit seiner 12 Mann starken Band & Special Guest Manolo Voice of the Gypsies auf die Bühnen. Mit der Latino-Tour 2019 erfüllt sich der Schlagerstar einen Traum, “der mein Herz und meine Seele zum Klingen bringt.”

Der gebürtige Lateinamerikaner erfüllt sich mit diesem außergewöhnlichen Tour-Programm einen Herzenswunsch, den er seit vielen Jahren in sich trägt. “Ich habe auf den richtigen Augenblick

gewartet, um in meiner Muttersprache zu singen”, freut sich der 56-Jährige auf diesen musikalischen Ausflug zu seinen Wurzeln. Mit insgesamt 18 aussergewöhnlich berührenden Konzerten öffnet Semino Rossi sein Herz und gewährt bewegende Einblicke in seine Seele. So auch am Montag, 20. Mai 2019 (19.30 Uhr) im Festspielhaus Bregenz.

Gewinnspiel

Wir verlosen Tickets für die Semino Rossi Latino-Unplugged Tour am Montag, 20. Mai im Festspielhaus Bregenz. Mitmachen kannst du, indem du das untenstehende Formular ausfüllst. Bitte nimm nur an der Verlosung teil, wenn du im Falle eines Gewinns die Karten auch in Anspruch nehmen kannst. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Es findet keine Barauszahlung des Gewinns statt. Bei Nichtantreten des Konzerts verfällt der Gewinn und es gibt keine Ersatzkarten. Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Radio Ostschweiz AG sind von der Teilnahme des Gewinnspiels ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 12. Mai 2019.