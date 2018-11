Semino Rossi – Latino – Tournee 2019

Mit der Latino-Tour 2019 erfüllt sich der Schlagerstar einen Traum, «der mein Herz und meine Seele zum Klingen bringt.»”

Der gebürtige Lateinamerikaner erfüllt sich mit diesem aussergewöhnlichen Tour-Programm einen Herzenswunsch, den er seit vielen Jahren in sich trägt. «Ich habe auf den richtigen Augenblick gewartet, um in meiner Muttersprache zu singen», freut sich der 56-Jährige auf diesen musikalischen Ausflug zu seinen Wurzeln. Mit 18 stimmungsvollen berührenden Konzerten öffnet Semino Rossi im April 2019 sein Herz und gewährt bewegende Einblicke in seine Seele. Dankbar für seine Karriere, wird er dem Schlager treu bleiben – umso exklusiver sind diese gefühlvollen Interpretationen lateinamerikanischer Hits. (Agentur TexTour)

