Semino Rossi – So ist das Leben

Nur selten verläuft der Pfad des Lebens in einer geraden Linie. Wie oft werden wir vor scheinbar unüberwindbare Hürden gestellt, bis es dann irgendwann endlich wieder bergauf geht. Auch Semino Rossis Weg hielt bisher so manche Höhen und auch Tiefen bereit, die den Superstar mit den argentinischen Wurzeln schließlich bis in den Olymp der deutschsprachigen Schlagerlandschaft geführt haben.

Im März legte der 57-jährige Sänger und Musiker mit «Das verflixte 7. Jahr» den ersten Vorboten seines brandneuen Albums vor und war direkt im Anschluss auf euphorisch gefeierter «Latino»-Tour zu erleben – ein wahrer Energiekick, den Semino nun auf seinem persönlichsten und musikalisch bislang vielseitigsten Longplayer eingefangen hat. Auf «So ist das Leben» lädt Semino Rossi alle Fans ein, ihn ein weiteres Stück auf seinem musikalischen Weg zu begleiten! «Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab», so Semino Rossi über den Titel seines neuen Albums. «Und das ist auch gut so. Denn nur wer sich ständig weiter bewegt, der bleibt lebendig. Wir müssen das Leben so nehmen, wie es kommt und einfach das Beste daraus machen. Für jeden von uns gibt es einen genauen Plan, warum er oder sie auf dieser Welt ist. Meine Aufgabe ist es, als Sänger die Seelen der Menschen zu berühren. Mit meiner Musik baue ich Brücken zu den Herzen meines Publikums. Ein Leben ohne Musik könnte ich mir nicht vorstellen. Sie ist die Medizin für die Seele.» Seit fast zwei Dekaden zählt Semino Rossi nun schon zu den erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Interpreten innerhalb des deutschsprachigen Schlagers. Zusätzlich zu einem wahren Edelmetall-Regen (fünf seiner Alben erreichten bislang Platz 1 in den österreichischen Albumcharts, eines davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet, die meisten sogar mit Platin, Triple-Gold, Doppel-Platin oder gar 5-fach Gold) wurde er mit begehrten Awards wie dem ECHO, dem Amadeus, der Goldenen Stimmgabel, der Eins der Besten, der Goldenen Henne sowie unzähligen anderen renommierten Medienpreisen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Mit seinem letzten Studioalbum «Ein Teil von mir» hat sich Semino Rossi vor zwei Jahren auf neue musikalische Elemente eingelassen und aus dem Stand schoss der Longplayer auf Platz 1 der österreichischen Charts, auf einen 2. Platz der Schweizer Hitparade sowie auf den 4. Platz der deutschen Charts, wo er sich ganze 42 Wochen lang halten konnte und im Anschluss mit Gold sowie einem Platin-Award ausgezeichnet wurde. (Telamo)