Semino Rossi – Verrückt nach deiner Liebe

Der von Oliver Lukas, Sasa Lendero, Mihael Hercog und Thorsten Brötzmann geschriebene Titel passt perfekt zum erneuerten Stil des argentinischen Schlagerstars. Ein Titel, der sicherlich bis weit in den Herbst hinein auch in den Tanzclubs eine grosse Rolle spielen wird und auch bei Radio Melody an die bisherigen Erfolge anknüpfen wird.

Auch bei der vor einigen Wochen beendeten «Ein Teil von mir»-Tournee, welche ihn seit Mitte April über 6 Wochen hinweg auf 30 Konzertbühnen in 5 Ländern verschlagen hat, wurde «Verrückt nach deiner Liebe» eine besondere Rolle zuteil. Mit diesem Titel eröffnete Semino jeden Abend seine über zwei Stunden lange Show.

Auch live hat der neue Sound gezündet und so veröffentlicht Semino am 10. August 2018 ein Live-Doppelalbum und eine Live-DVD zur Tour um das besagte Erfolgsalbum. Aufgezeichnet wurde das Konzert im Mai 2018 im Tempodrom Berlin und Semino Rossi präsentiert zusammen mit grosser Band eine Vielzahl der Hits des aktuellen Albums und natürlich auch seine grössten Klassiker. Semino knüpft in seinem Live-Programm mit modernen Arrangements an seine aktuellen Arbeiten an, ohne seine Linie zu verlassen und begeistert das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme.

«Der Schlager ist modern geworden. Er hat so viel Power», sagt Semino Rossi, “«es kommt mir vor, als wäre gerade ein großer Schlager-Augenblick. Viele junge Fans sind dazugekommen – das tut uns natürlich gut. Wenn ich heute einen Samstagabend-Auftritt im Fernsehen habe, ist meine Musik auf einmal auch bekannt auch bei vielen jungen Fans. Das freut mich.»