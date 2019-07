Senegal dank Eigentor in den Final

Senegals Cheikhou Kouyate jubelt über den Einzug in den Final des Afrika-Cups © KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR

Senegal um Liverpools Star Sadio Mané steht im Final des Afrika-Cups. Die Westafrikaner gewinnen gegen Tunesien durch ein Eigentor in der Verlängerung 1:0.In einer dramatischen Begegnung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo verpasste Tunesiens Goalie Mouez Hassen in der 101.