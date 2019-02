Senegals Präsident Macky Sall laut Regierungschef wiedergewählt

Stimmenabgabe in Senegal: Am Sonntag entschieden die Bürger des afrikanischen Landes über die Vergabe des Präsidentenpostens. © KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

Bei der Präsidentschaftswahl in Senegal ist Staatschef Macky Sall wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber habe in der ersten Wahlrunde «mindestens 57 Prozent» der Stimmen erhalten, sagte Regierungschef Mahammed Boun Abdallah Dionne in der Nacht auf Montag.Damit wäre keine Stichwahl nötig.