Senkrechtstarter Reichmuth mit dem Maximum

Wie in Rotkreuz jetzt auch in Bürglen: Pirmin Reichmuth dominiert in der Innerschweiz © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Am Zuger Kantonalfest in Rotkreuz triumphiert Pirmin Reichmuth mit 59,95 Punkten. Jetzt, eine Woche später am Urner Fest in Bürglen, lässt sich der Senkrechtstarter sechs Maximalnoten notieren.