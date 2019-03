Serbien gedenkt der Nato-Luftangriffe vor 20 Jahren

20 Jahre nach den Nato-Luftangriffen: 20'000 Menschen versammelten sich in der südserbischen Stadt Nis zu einer Kundgebung. © KEYSTONE/EPA/DJORDJE SAVIC

Serbien hat am Sonntag der Nato-Luftangriffe auf das Land vor 20 Jahren gedacht. Im südserbischen Nis versammelten sich am Abend im Beisein von Präsident Aleksandar Vucic mehr als 20’000 Menschen zu einer Kundgebung.Um 19.45 Uhr, der Uhrzeit der ersten Angriffe am 24.