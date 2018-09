Serena Williams kämpft um ihren 24. Grand-Slam-Titel

Serena Williams steht in ihrem neunten US-Open-Final in New York © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Serena Williams kämpft am US Open in New York um ihren 24. Grand-Slam-Titel. Die bald 37-jährige Amerikanerin setzte sich im ersten Halbfinal gegen die Lettin Anastasija Sevastova 6:3, 6:0 durch.