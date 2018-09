Serena Williams, Stephens und Isner siegen

Titelverteidigerin Sloane Stephens setzte in Flushing Meadows ihren Siegeszug fort und steht erneut in den Viertelfinals © KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER

Zum Abschluss der ersten Woche am US Open in New York werden die einheimischen Hoffnungsträger den Erwartungen gerecht. Sloane Stephens, Serena Williams und John Isner stehen in den Viertelfinals.