Serena Williams verliert so klar wie noch nie

So oft wie noch nie sah Serena Williams beim 1:6, 0:6 gegen Johanna Konta den Bällen hinterher

Wimbledonfinalistin Serena Williams (WTA 2) kassierte gegen die Britin Johanna Konta (WTA 48) mit 1:6, 0:6 in 52 Minuten die deutlichste Niederlage ihrer Karriere. Erst einmal verlor Serena Williams noch klarer – 2014 am Frauen-Masters in Singapur mit 0:6, 2:6 gegen Simona Halep.