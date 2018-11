Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Michel Fourniret hat bisher insgesamt zehn Morde gestanden. (Archivbild) © Keystone/AP/MICHEL SPINGLER

Der Serienmörder und Vergewaltiger Michel Fourniret ist in Frankreich erneut zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht in Versailles westlich von Paris sprach den 76-Jährigen am Freitag schuldig, die Frau eines früheren Mithäftlings ermordet zu haben.