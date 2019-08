Servette begeistert und feiert ersten Saisonsieg

Die Servettiens mit Goalie Jérémy Frick und Captain Anthony Sauthier haben Grund zur Freude © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Servette feiert den ersten Sieg seit gut sechs Jahren in der Super League. Die Genfer setzen sich in der 3. Runde gegen Luzern hochverdient mit 1:0 durch und stossen in der Tabelle auf Rang 3 vor.