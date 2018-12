Servette-Genève erleiden Blamage

Die Rapperswil-Jona Lakers schafften in Genf eine Überraschung und holten den ersten Auswärtssieg der Saison © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Aufsteiger Rapperswil-Jona Lakers feiert den ersten Auswärtssieg in der National League in dieser Saison. Der Tabellenletzte siegt in Genf gegen Servette 3:1.